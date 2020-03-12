شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية خالية من العمال لأول مرة بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة، أن كافة شركات المقاولات التى تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، قررت إخلاء كل المواقع من العمال، وذلك بسبب سوء حالك الطقس والأمطار الشديدة التى تتعرض لها البلاد فى الوقت الحالي.

وأكد عدد من أصحاب الشركات، أنه لأول مرة يتم إخلاء كافة مواقع العاصمة من العمال، وخاصة انه يعد المشروع الوحيد الذي يكون العمل فيه على مدار الساعة، ولكن نظرا لأن هذه الامطار لن يسبق لها أن تضرب البلاد منذ فترة، قرر إخلاء كافة مواقع المشروعات من العمال .

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن قيام جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقع غداً ولمدة 3 أيام.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إصدار قرارات من رؤساء جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، بتواجد رؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع الشركات بمكاتبهم دون مغادرة، وكذا جميع الأطقم المخصصة من العاملين على المعدات، وفرق الصيانة، وجميع المختصين، وذلك على مدار اليوم، خلال الـ3 أيام المقبلة، ويتم انعقاد غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولاً بأول.

Advertisements

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك تعليمات مشددة بإلغاء الإجازات لجميع العاملين بالشركات، وتواجد جميع المعدات والعاملين بالشارع على مدار الـ24 ساعة، من أجل مواجهة سقوط الأمطار المتوقع، ورفع حالات التأهب والاستعداد بجميع الشركات التابعة للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار بمختلف المحافظات، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أنه سيتم التنسيق بين الشركات التابعة للاستفادة من المعدات وسيارات كسح المياه بالشركات التى لن تشهد محافظاتها سقوطا للأمطار، وذلك لتعزيز ودعم الشركات الأخرى وسرعة التعامل وسحب تجمعات المياه من المحافظات المتأثرة، كما أن هناك خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وجميع الأجهزة المعنية، بحيث تتمركز المعدات وسيارات شفط المياه بجميع المحاور الرئيسية، وبجوار الأنفاق والكبارى والمناطق الساخنة، ويتم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الـ24 ساعة على مستوى جميع المحافظات على اتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة وشركاتها التابعة، ستبذل قصارى جهدها لمنع تراكم المياه، حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل وسحب تجمعات المياه وإزالة أى آثار للأمطار.