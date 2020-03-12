شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 722 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، بقيمة 8 جنيهات جراء هبوط أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1636 دولار للأوقية مع اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح، وحدوث عمليات بيع أثرت على المعروض بالأسواق مما تسبب في الهبوط.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 618 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 722 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 825 جنيها للجرام. الجنيه الذهب سجل 5776 جنيها. أوقية الذهب 1636 دولار.

كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

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وأضاف في تصريحات خاصة، أن وضع سوق الذهب لدينا انخفاض ملحوظ في المبيعات على مدار شهرى يناير وفبراير 2020، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودى للذهب بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم سواء بأحداث التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك فيروس كورونا سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لكن هناك اتجاه لعملية جني الأرباح حالياً.

وأشار إيهاب واصف، إلى أن أدنى نقطة لسعر أوقية الذهب في البورصة العالمية كانت 1643.60 دولارا، وأعلى نقطة كانت 1690 وهذا في نطاق 47 دولار للأوقية، وهو نطاق سعرى مرتفع نسبيا خاصة بعد أن كسرت الأوقية حاجز الـ 1600 دولار، لكن الأسعار أخذت طرقها للتراجع ولا يمكن التعويل على استمرار هذا الهبوط.

وتابع واصف، أن أي تحرك فى سعر الذهب عالميا بزيادة دولار واحد في الأوقية يؤدى إلى التأثير على السعر في سوق الصاغة بمصر، فى حدود الـ 43 قرش للجرام وهذا يؤدى إلى التخبط في السوق بمصر.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب هو الاستثمار الآمن، وهناك تحرك في أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي بنسبة اقتربت من 9% .

وتابع، أن سعر الذهب في بداية الأسبوع الماضى كان فى حدود الـ 1640 دولار للأوقيه وانخفض الى 1577 للوقيه لكنه عاود الصعود مرة أخرى ليغلق عند 1674 دولار حاليا، فشراء الذهب بوجه عام هو مكسب للمستثمر والمشترى.