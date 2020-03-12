شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر شباط/فبراير منكمشا بمقدار0.6% شهريا ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بمقدار 0.1%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.5 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منكمشا بمقدار 0.3% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.5% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.