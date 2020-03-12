شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد أكثر من 6% بعد قرار أمريكي حظر السفر من أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية أكثر من6% بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتعمق خسائرها للجلسة السادسة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو أربع سنوات ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، بعد قرار الولايات المتحدة حظر السفر من أوروبا ، ضمن إجراءات احترازية لاحتواء "وباء" فيروس كورونا على حسب الإعلان الأخير لمنظمة الصحة العالمية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 6.1% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2016 ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة السادسة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أربع سنوات عند 311 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفضا بأكثر من 9.5% ،فى تصاعد احتمالات تحول شركات القطاع إلى تكبد الخسائر خلال الربع الأول من هذا العام ،وعلى مدار العام بالكامل فى حال لم يتم احتواء فيروس كورونا.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعلق جميع رحلات السفر من أوروبا لمدة 30 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا ، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي ليلة الجمعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن فيروس التاجي الجديد كورونا أصبح وباءا عالميا ،وأكدت على وجود حوالي 120 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حول العالم ،و أن 4,292 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الفيروس فى أنحاء العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 5% ،لتسجل أدنى مستوى فى 14 شهرا قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 4.9% ،بعد تجديد عمليات البيع المفتوحة بالسوق.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 6.1% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 6.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 6.2 % ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 5.9 %.