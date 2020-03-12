شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع بفضل نشاط طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفضل نشاط طلب الملاذات الآمنة ، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي ،وقرار الولايات المتحدة حظر السفر من أوروبا ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس التاجي الجديد.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى 1,650.18$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,634.15$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,631.40$ الأدنى منذ 3 آذار/مارس الجاري.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.85% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,703.24$ للأونصة.

Advertisements

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء ، تحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، عقب بيانات أفضل من التوقعات عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي فيروس كورونا الذي أصاب حوالي 120 ألف شخص على مستوي العالم بأنه وباء، وطالبت الحكومات القيام بإجراءات طارئة وحازمة لمنع تفشي الوباء ، وأكدت أن عدد من الدول أظهرت أنه بالإمكان قمع الفيروس والسيطرة عليه.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعلق جميع رحلات السفر من أوروبا ، ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء وباء فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 8.77 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،وبأكبر انخفاض يومي منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 953.26 طن متري.