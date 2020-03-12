شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "هرفي" تُوصي بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للأغذية، بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 71.148 مليون ريال بما نسبته 11% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.1 ريال للسهم.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعد صرف الأرباح لاحقاً.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 64.680 مليون ريال بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح بلغ 196.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 204.2 مليون ريال في 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية، وذلك بالرغم من زيادة قيمة المبيعات بنسبة زيادة 5%، وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى والتى تضمنت أرباحا رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة تم إدراجها ضمن النتائج المالية للربع الثانى من العام الحالى 2019.