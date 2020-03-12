شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مكة للإنشاء تتراجع 17% في 2019 وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 16.6% خلال العام المالي المنتهي في 29/4/1441 هـ.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 236 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 283 مليون ريال في العام المنتهي في 29/4/1440 هـ.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 1441 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنبة بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة عن العام السابق.

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وتراجعت الإيرادات إلى 477 مليون ريال خلال 1441 هـ، مقابل إيرادات بلغت 549 مليون ريال في العام السابق.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 259 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 318 مليون ريال في العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1441 هـ بقيمة 247.224 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 209 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 1441هـ، مقابل أرباح بلغت 198 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.