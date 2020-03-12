شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسترا الصناعية ترتفع 32% خلال 2019 وإدارتها تُوصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لمجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 32.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 29.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 196.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 135.7 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى التأثير الإيجابي لارتفاع الأرباح التشغيلية والناتجة عن ارتفاع المبيعات وانخفاض مخصص قيمة الموجودات المالية في قطاعي، الأدوية، والطاقة والحديد.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.9 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 31.8%.