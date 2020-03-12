شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح التعمير تتراجع 19% خلال 2019 وإدارتها تُوصي بتويع نصف ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 18.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 165.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 203.9 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 159.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 202.6 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى تخفيض أسعار تأجير بعض الوحدات نتيجة المنافسة وذلك بهدف المحافظة على العملاء، بالإضافة إلى زيادة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفق المعيار الدولي رقم 9.

وتراجعت الإيرادات إلى 249.7 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 283 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 88.9 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 133.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 155.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.