شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.6430 ويتجاوزه الآن ليستقر دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 0.6230. وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 0.6565. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6380 والمقاومة 0.6520 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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