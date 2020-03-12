شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي إضافي ليتحرك دون مستوى 34.80 الآن، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن الثبات بإغلاق يومي دون هذا المستوى سيجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 31.57 بشكل رئيسي، بينما يحتاج السعر للتماسك فوق 34.80 ليتمكّن من استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 38.00 ثم 41.17 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.50 والمقاومة 38.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد