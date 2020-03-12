شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح، ويحافظ على ثباته فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، ليبقى السيناريو اللحظي الصاعد قائماً لهذا اليوم، بانتظار استئناف الارتفاع لتخطي مستوى 34.50 لتسهيل مهمة التوجه نحو الهدف الرئيسي المتوقع عند 38.04، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الصاعد يعتمد على الثبات فوق مستوى 31.07.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد