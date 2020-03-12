شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 16.96، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 16.33 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.30 والمقاومة 16.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط