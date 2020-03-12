شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1633.60، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف مستوى 1689.33 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر 1633.60 والثبات دونه سيجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه إلى 1599.10 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1620.00 والمقاومة 1660.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد