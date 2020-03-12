شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 1.2736، ويبدو المجال مفتوحاً لكسر المستوى المذكور وامتداد الموجة التصحيحية الهابطة، مع الإشارة إلى أن تأكيد الكسر سيدفع السعر إلى 1.2553 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر 1.2736 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.2920 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2736 والمقاومة 1.2900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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