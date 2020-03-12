شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 1.1221، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم فرص كسر المستوى المذكور لاستمرار الانخفاض نحو الهدف التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.1136.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1325 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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