شكرا لقرائتكم خبر عن 865 مليون ريال إيرادات التمور السعودية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

حققت صادرات التمور السعودية إرتفاعاً بنسبة 14.6% في القيمة بإيرادات بلغت 865 مليون ريال، و 13.5% في الكمية بواقع 184 ألف طن في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.

و أوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع في كميات التصدير بنسبة 13.5% للعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور وذلك مقارنة بالعام 2018 حيث تم تصدير 162 ألف طن.