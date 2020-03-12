بحث التعاون التجاري والاستثماري بين أبوظبي والهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صباح أمس الأربعاء، بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له.

وقال محمد هلال المهيري: «نتشرف بزيارة بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة والوفد المرافق له، حيث نأمل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي والهند»

وأضاف المهيري أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات ثنائية متينة مع جمهورية الهند في ظل الزيارات الرسمية والتاريخية المتبادلة بين قيادتي البلدين الصديقين، ونحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات، خاصة أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة في المجالات كافة خلال السنوات الماضية، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين.

وعبر بافان كابور عن شكره وتقديره للحفاوة والترحيب الكبيرين خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، موضحاً أن أبوظبي وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات متينة وقوية في مختلف المجالات ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وذكر أن زيارته تأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والاستثمار بين الشركات الهندية ونظيرتها الإماراتية.