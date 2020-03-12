شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك»: تقليص حاد في توقعات الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت «أوبك» توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك. وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفاع الطلب العالمي 60 ألف برميل يومياً فقط في 2020، بانخفاض 920 ألف برميل يومياً عن توقعها السابق.

وقالت «أوبك»: «في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية، وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب النفطي إذا استمر الوضع الحالي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أوبك»: تقليص حاد في توقعات الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.