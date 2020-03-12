خصومات لحاملي «سند» في «اجتماعية الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ أن 67 جهة تمنح خصومات ومزايا على خدماتها ومنتجاتها لصالح حاملي بطاقة «سند» المصرفية من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالدائرة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في العام 2017.

وقالت مها منصور آل علي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي؛ إن المبادرة جاءت بناء على اتفاقيات بين دائرة الخدمات الاجتماعية مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بهدف تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من الحصول على مزايا وخصومات على الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات التي وقعت شراكة مع الدائرة، مما يعكس حرص الدائرة الرامي إلى الاستفادة من كافة المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى العيش الكريم لتلك الفئات.

وأفادت مديرة إدارة الاتصال الحكومي؛ أنه مع بداية العام الجاري؛ بلغ عدد الجهات التي انضمت حديثاً إلى مبادرة «مزايا سند» نحو 15 جهة، منذ يناير حتى مارس من العام الحالي 2020، ويستفيد من مزايا بطاقة سند المصرفية؛ كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي البالغ عددها 15 فئة تندرج تحت 5 مجموعات؛ هي «دعم العجز المادي» و«دعم الرعاية الصحية»، و«دعم المرأة ودعم رعاية الطفولة»، ومجموعة «دعم ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة».

علماً أن بطاقة سند؛ هي بطاقة مصرفية تم إصدارها بالتعاون مع الشارقة الإسلامي، تمكن منتسبي دائرة الخدمات الاجتماعية من مستحقي الضمان الاجتماعي من الحصول على المساعدات الشهرية، وتتيح الحصول على مزايا وخصومات من قبل الشركات المساهمة ويمكن لذوي المستفيدين منها أو من ينوب عنهم استخدامها، لاسيما أن أصحاب البطاقة قد يكونون من فئة كبار السن أو الأطفال أو فئة المعاقين.