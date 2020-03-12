شكرا لقرائتكم خبر عن بهارات بتروليوم الهندية تشتري مليوني برميل إضافية من النفط السعودي تحميل أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول في شركة بهارات بتروليوم الهندية للتكرير إنها اشترت مليوني برميل إضافية من النفط السعودي للتحميل في أبريل، وذلك بعدما خفضت المملكة سعر البيع وأعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا.

وقال ر. راماتشاندران رئيس قطاع المصافي في بهارات بتروليوم لرويترز "سنأخذ شحنتين إضافيتين من المزيج العربي... حصلنا على مزيج من (الخام) العربي الخفيف والمتوسط".

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وأضاف أن شركته تبحث أيضا شراء نفط إضافي من الإمارات العربية المتحدة.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها ستزيد إمدادات الخام إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل وستسرع خططا لتعزيز طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وهو هدف كانت تخطط سابقا لتحقيقه بحلول 2030.

تعادل كميات النفط الإضافية التي ينوي البلدان الخليجيان الحليفان ضخها 3.6 % من الإمدادات العالمية وتأتي في وقت من المتوقع أن ينكمش فيه الطلب العالمي على الوقود للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا بسبب تفشي فيروسي كورونا.