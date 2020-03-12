شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 5% مع فرض ترامب حظرا للسفر بسبب كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط العالمية، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 5%، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر السفر من دول أوروبية إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان فيروس كورونا المستجد" وباء؛ ما أشعل فتيل المخاوف من جديد بشأن تدني معدلات الطلب العالمي على الخام.

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 4.97% ليصل إلى 31.34 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 5.20 % ليصل إلى 33.93 دولار للبرميل.

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وتتعرض أسواق النفط العالمية لهزة قوية، في أعقاب انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج لمواجهة ضعف الطلب العالمي الناجم عن تفشي "كورونا" لتتراجع أسعار المعدن الأسود بأكثر من 30% مسجلة أسوأ أداء لها منذ عام 1991 ومشعلة المخاوف بشأن اندلاع حرب نفط كبرى؛ لا سيما بعد أن قررت المملكة العربية السعودية تعزيز طاقتها الإنتاجية وخفض أسعار الخام ردا على معارضة روسيا خفض الإنتاج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس الأربعاء تعليق جميع الرحلات المُتجهة من أوروبا إلى أمريكا لمدة 30 يومًا، بداية من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، بسبب انتشار وباء "كورونا المستجد".

ومن جانبها، أعلنت منظّمة الصحة العالمية في بيان لها مساء أمس بأنها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ، الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم منذ ديسمبر 2019، وتسببا في وفاة 4291 شخصا "جائحة" تستوجب تكاتف الدول والعمل المشترك للحد من انتشارها.".