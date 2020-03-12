شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يرتفع بفعل تنامى مخاوف الفيروس بعد حظر أمريكى على السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب العالمى اليوم الخميس، بفعل مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة السفر من أوروبا التي أصابها الفيروس، بينما نزل البلاديوم نحو 6% إذ يهدد التفشي الطلب على المعدن المُستخدم في الحفز الذاتي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1642.46 دولار للأوقية، ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1642.20 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إن حظر السفر "مفاجأة كبيرة وصدمة ضخمة للسوق" ويُظهر أن المستثمرين لم يروا بعد التبعات الاقتصادية الكاملة لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف رودا أنه على الجانب الآخر، يبيع المتعاملون الذهب لتمويل مراكز شراء بالهامش مما يكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الأربعاء، تعليق جميع السفر من أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما، مما أدى إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية والدولار.

لكن المعدن النفيس قلص بعض المكاسب من قفزة بنسبة 0.9 % سجلها في وقت سابق خلال جلسة متقلبة واستقر عند ما يقل كثيرا عن ذروة سبع سنوات البالغة 1702.56 دولار والتي سجلها يوم الاثنين.

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ووصفت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء فيروس كورونا بأنه وباء، مع إصابة 119 ألفا ومئة شخص بالفيروس على مستوى العالم.

واتخذت بنوك مركزية في أنحاء العالم خطوات لحماية اقتصاداتها من التفشي، فيما خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة أمس الأربعاء في أحدث خطوة بهذا الصدد. وقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في تحرك طارئ الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوه حين يعقد اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 3.2% إلى 2232.09 دولار، بعد أن هبط بما يصل إلى 5.9% إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا.

ونزل المعدن نحو 22 بالمئة منذ أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2875.50 دولار في 22 فبراير، فيما بدأت مخاوف الطلب تطغى على نقص حاد في الإمدادات للمعدن.

وتراجعت الفضة 0.4 % إلى 16.69 دولار بينما نزل البلاتين 0.9 % إلى 825.51 دولار.