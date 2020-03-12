الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 12-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليقترب من دعم القناة الهابطة الذي يمثّل هدفنا الأول المنتظر عند 0.6430، ونتوقع استمرار الضغط السلبي لتحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تمتد إلى 0.6230.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.6565 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6380 والمقاومة 0.6520
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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