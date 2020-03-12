شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للدعم المحوري 1633.60 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف مناطق 1599.10 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في البيع الآن ليدعم قوة المناطق الحالية، وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يم كسر مستوى 1633.60 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1689.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1620.00 والمقاومة 1660.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد