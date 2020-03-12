شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتفع مجدداً – تحليل - 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليبدأ محاولات جديدة لاختراق مستوى 1.3800 مع افتتاح اليوم، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، بانتظار تأكيد الاختراق لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.4130 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3664 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد