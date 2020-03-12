شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بسلبية قوية ليبتعد عن مستوى 104.63، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي 100.25، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 104.63 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مستويات 105.40 ثم 106.70 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.80 والمقاومة 104.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط