شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 1.2965 يوم أمس، ليختبر حاجز 1.2800 الآن، معززاً التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2736 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.2920 ثم 1.2950 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2736 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط