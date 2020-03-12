شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 1.2965 يوم أمس، ليختبر حاجز 1.2800 الآن، معززاً التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2736 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.2920 ثم 1.2950 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2736 والمقاومة 1.2900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 12-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.