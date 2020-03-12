شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار من مستوى 1.1221 يوم أمس، ويعود للتذبذب قرب 1.1325، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات السلبية التي تدعم فرص استمرار الضغط التصحيحي الهابط خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن تخطي 1.1221 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1136.
الثبات دون 1.1325 يبقي على السيناريو التصحيحي فعالاً، حيث إن اختراقه سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1457.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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