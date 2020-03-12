شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النقل البحري تستأجر 6 ناقلات نفط عملاقة لنقل النفط السعودي إلى أمريكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:23 صباحًا, 12 مارس 2020 م المناطق- رويترز استأجرت الشركة السعودية للنقل البحري “بحري” بصفة مؤقتة ما لا يقل عن ست ناقلات عملاقة هذا الأسبوع لنقل حوالي 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة وفقاً لوكالة رويترز.

ويأتي هذا الأسطول من الناقلات بعد أن وجهت وزارة الطاقة شركة أرامكو برفع مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.

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