شكرا لقرائتكم خبر عن 12 صنفًا لبلح رمضان بسوق العبور.. الأسواني وشامية الأقل سعرًا بـ 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإنتاج المصري من بلح رمضان في الظهور بسوق العبور للجملة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتواجد 12 صنفا مع بوادر بانخفاض الأسعار عن العام الماضي نظرًا لارتفاع حجم الإنتاج المصري من البلح المجفف والرطب.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز الأصناف المعروضة بالسوق وأسعارها هذا العام حيث يأتي البلح الثلاجة أو الرطب الأقل سعرًا حيث سعر كيلو الجملة منه بـ5 جنيهات، ثم بلح شامية حيث يتراوح سعره ببين 6-16 جنيهًا للكيلو، فيما سجل بلح مركابي 7-17 جنيهًا، وأبريمي 13- 23 جنيهًا.

وتراوح سعر بلح أبيض غزال بين 14-24 جنيهًا، وبلح عينات بين 13 - 23 جنيهًا، وبلح ألبان سجل 14 - 24 جنيهًا، وبلح وردة تراوح سعره 15-25 جنيهًا".

وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيهًا وسجل الأسواني الأكثر انتشار ليسجل 6-16 جنيهًا، ثم سكوتي ليسجل 14-24 جنيهًا، وسجل بلح جنديلة 15-25 وأخيرًا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرًا 20-30 جنيهًا للكيلو.

ومن جانبه أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الكميات المعروضة من البلح مناسبة جدًا مع بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة مع اقتراب الشهر الكريم، وذلك بعد ظهور باقي الكميات.

وعن الأسماء التي تطلق على بلح رمضان خلال الموسم مثل أسماء المشاهير أوضح النجيب أن أصناف البلح متعددة وتصل إلى أكثر من 300 صنف ولكن الأسماء الثابتة تاريخي معروفة ولكن الأسماء المستحدثة تعد نوع من الجذب للمستهلك يطلقها التاجر على أي صنف لمجرد أن يشجع المستهلك على شراء المنتج وزيادة عملية الترويج، مشيرًا إلى أن الأسماء الجديدة ترتبط بالموسم فقط ثم تختفي العام التالي ويطلق اسم آخر على صنف آخر، موضحًا أنها أصبحت عادة لدى التجار إطلاق اسم لجذب المستهلكين للشراء.

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وتوقع النجيب أن يشهد الموسم الحالي روجًا في مبيعات البلح نظرًا لوجود كميات كبيرة في السوق ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالصورة التي ترضى المستهلك.

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أكد على الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية علي مستوي الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم معارض السلع المختلفة لاستقبال الشهر الكريم .

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى وجود حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم .

وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الحكومة في ضبط السوق من خلال آلياتها التي توفر السلع المختلفة سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع المختلفة للقوات المسلحة وزارتي التموين والزراعة والمحافظات المختلفة.

وطمان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين على استقرار السوق لأن هناك تكاتفًا كبيرًا وتنسيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة.