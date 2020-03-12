شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية توسع النزيف مثقلة بوقف ترامب الرحلات لأوروبا عقب إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء فيروس كورونا وباء عالمي وتصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نحن قلقون للغاية من مستويات الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح".

هذا وقد تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن من خلاله عن إيقاف جميع رحلات السفر لأوروبا وعدد من الإجراءات التحفيزية والتي تضمنت حث الكونجرس للموافقة على إجراء غير محدد للإعفاءات الضريبية على الرواتب، معرباً عن ثقته في أن أمريكا ستحد من المخاطر التي قد تلحق بها، إلا أن خطابه الموجز لم يعطي الثقة المرجوة للمستثمرين في كون الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الفيروس القاتل.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وسط التوقعات بتعميق المركزي الأوروبي لسلبية الفائدة وبالأخص عقب التصريحات الأخيرة بأنه قد يتحرك في أقرب وقت ممكن، ويأتي ذلك عقب ساعات من خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليلحق بكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا بالإضافة إلى بنك استراليا الاحتياطي.

ووفقاً لوكالة بلومبيرج، فقد حذرت محافظة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بالأمس من احتمالية مواجهة أوروبا لأزمة مماثلة للأزمة الاقتصادية العالمي في عام 2008، وذلك مع دعوتها لصانعي القرار للتحرك بصورة سريعة لتجنب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لاين الثلاثاء الماضي عن عزم دول الاتحاد الأوروبي ضخ حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت بالأمس بعمل "كل ما هو ضروري" لتعزيز اقتصاد، وجاء ذلك عقب أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأن حكومته وضعت خطة تحفيزية بنحو 25 مليار يورو من أجل دعم الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب إعلان حكومته في وقت سابق من هذا الأسبوع توسيع الحجر الصحي ليشمل الدول ككل لاحتوائها الفيروس.

تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لأعلن الحكومة الاسترالية عن حزمة صحية بقيمة 2.4 مليار دولار استرالي (1.56$ مليار).

Advertisements

هذا وقد أفادت الحكومة الاسترالية بأنها ستوفر "دعماً غير مسبوق عبر الرعاية الأولية، الرعاية للمسنين بالإضافة إلى المستشفيات، الأبحاث والمخزون الطبي الوطني" وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك استراليا الاحتياطي جاي ديبيلي في قمة أعمال المراجعة المالية الاسترالية في سيدني والذي أكد من خلاله على أن أي تدابير تخفيف كمي سيعتمدها المركزي الاسترالي ستركز على "أهداف العائد عوضاً عن تحديد مستوى مشتريات السندات".

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سيسفر عنه شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، وبالأخص عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب في مطلع هذا الأسبوع بأن إدارته ستناقش خفضاً محتملاً في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 4.78% ليخسر 66.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,318.96، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 5.17% ليخسر هو الأخر 1,003.82 نقطة ويصل إلى المستوى 18,412.24.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.75% ليخسر 70.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,957.95، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.37% ليخسر هو الأخر 40.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,927.92.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 3.66% ليخسر 924.40 نقطة ويصل إلى المستوى 24,307.21، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.11% ليخسر هو الأخر 78.41 نقطة ويصل إلى المستوى 1,829.86.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 4.39% ليخسر 477.32 نقطة ويصل إلى المستوى 10,396.28، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 5.92% ليخسر هو الأخر 338.87 نقطة ويصل إلى المستوى 5,387.00.