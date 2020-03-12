شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة أمام الدولار الأمريكي عقب إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ مطلع هذا الأسبوع، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 0.6464 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6484، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6451، بينما حقق الأعلى له عند 0.6492.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت استقراراً عند 4.0% خلال آذار/مارس، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية الأمس فيروس كورونا وباء عالمي وتصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم "نحن قلقون للغاية من مستويات الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح".

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعلن الحكومة الاسترالية عن حزمة صحية بقيمة 2.4 مليار دولار استرالي (1.56$ مليار) والإفادة بأنها ستوفر "دعماً غير مسبوق عبر الرعاية الأولية، الرعاية للمسنين بالإضافة للمستشفيات، الأبحاث والمخزون الطبي الوطني"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 118 ألف حالة ولقي 4,292 شخص مصرعهم من بسبب الإصابة في 114 دولة.

وتابعنا أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع حديث نائب محافظ بنك استراليا الاحتياطي جاي ديبيلي في قمة أعمال المراجعة المالية الاسترالية في سيدني والذي أكد من خلاله على أن أي تدابير تخفيف كمي سيعتمدها المركزي الاسترالي ستركز على "أهداف العائد عوضاً عن تحديد مستوى مشتريات السندات"، موضحاً أن أي تحفيز سيعتمدها بنك استراليا ستركز على النتائج المرجوة منها ولن تعتمد على تحديد مستوى محدد لشراء السندات.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 1.7%.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 218 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من شباط/فبراير الماضي ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,733 ألف طلب مقابل 1,729 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن من خلاله عن إيقاف جميع رحلات السفر لأوروبا وعدد من الإجراءات التحفيزية والتي تضمنت حث الكونجرس للموافقة على إجراء غير محدد للإعفاءات الضريبية على الرواتب، معرباً عن ثقته في أن أمريكا ستحد من المخاطر التي قد تلحق بها، إلا أن خطابه لم يعطي الثقة المرجوة للمستثمرين في كون الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الفيروس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين خلال شهادته حيال الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب للعام المالي 2021/2022 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، بأن الصحة العامة هي الأولوية القصوى للحكومة الأمريكية في هذه الموازنة، مع تطرقه إلى أنه تم الموافقة من قبل الكونجرس على تخصيص 8$ مليار من أجل مكافحة كورونا.

كما أفاد وزير المالية الأمريكي منوشين بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان بتوفير الدعم المالي الكافي لمواجهة فيروس كورونا، مع أعربه عن كون الحكومة الأمريكية تهدف لتوفير السيولة وتوجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن حزمة التحفيز المالية ستتزامن مع خفض الضرائب على الرواتب، موضحاً أنه سيتم ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع خفض الضرائب.