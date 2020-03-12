شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يرتفع وهو محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم وفرة (2100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.88% بما يعادل 0.22 نقطة، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لبدء توارد الإشارات السلبية من جديد بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم 11.06. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.06 ومستوى المقاومة 13.50.

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