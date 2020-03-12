شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يستأنف نزيف الخسائر – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعادة (8200) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -5.18% بما يعادل -0.41 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6.89، طيلة ثبات المقاومة 8.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.89 ومستوى المقاومة 8.00.