شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب نتيجة استناده لمستوى الدعم 10.00، مسجلاً في نهايتها خسائر بلغت نسبتها -0.99% بما يعادل -0.10 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 10.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.13 ومستوى المقاومة 10.50.