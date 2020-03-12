شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) للجلسة الثانية على التوالي، وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب حقق في نهايتها مكاسب بلغت نسبتها 5.52% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.60 ومستوى المقاومة 9.00.