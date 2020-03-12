شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يؤكد على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت أم القرى (3005) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -9.95% بما يعادل -2.06 نقطة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.22، ليستهدف مستوى الدعم 17.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.04 ومستوى المقاومة 21.00.