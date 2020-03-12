شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت حائل (3001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 12.06، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 7.11 إلى 15.12)، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -7.12% بما يعادل -0.84 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 11.12، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم التالي عند 10.17 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.17 ومستوى المقاومة 12.06.