شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت حائل (3001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 12.06، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 7.11 إلى 15.12)، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -7.12% بما يعادل -0.84 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 11.12، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم التالي عند 10.17 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.17 ومستوى المقاومة 12.06.
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