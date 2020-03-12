شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ كل الطرق تؤدي إلى الجنوب – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بترورابغ (2380) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -6.25% بما يعادل -0.80 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.80، ليستهدف مستوى الدعم 10.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.05 ومستوى المقاومة 13.80.