شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني يكسر دعم تركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الصمعاني (9504) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -6.02% بما يعادل -6.60 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض دعم تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم 105.20، ليستهدف بعدها أولى مستويات الدعم عند 85.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.10 ومستوى المقاومة 120.00.
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