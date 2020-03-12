الدريس بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 12-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الدريس (4200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.07% بما يعادل -1.20 نقطة، ويأتي انخفاض السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لهذا يحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استمرار تداولاته بمحاذاة خط الميل الصاعد، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.18. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 62.00.

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