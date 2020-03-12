شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع المواد الأساسية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع المواد الأساسية (TMTI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.34% بما يعادل -132.50 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لمقاومة 4,297.35، ليستهدف مستوى الدعم 3,658.19.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,658.19 ومستوى المقاومة 4,000.00.