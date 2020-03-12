شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكي يهبط أكثر من 5 % عقب خطاب ترامب عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

انخفض مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة اليابان أكثر من 5 % صباح اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر لمدة 30 يوما على الرحلات القادمة من جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا.

وفقد مؤشر نيكي 15ر885 نقطة أو 56ر4 % ليستقر عند 91ر18530 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 15:11 صباحا بالتوقيت المحلي (0215 بتوقيت جرينتش) وذلك بعد هبوطه بنحو 55ر5 % في وقت سابق.

وتراجع مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 78ر3 % ، بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 76ر3 %.