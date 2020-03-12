شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكي يهبط أكثر من 5 % عقب خطاب ترامب عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وفقد مؤشر نيكي 15ر885 نقطة أو 56ر4 % ليستقر عند 91ر18530 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 15:11 صباحا بالتوقيت المحلي (0215 بتوقيت جرينتش) وذلك بعد هبوطه بنحو 55ر5 % في وقت سابق.
وتراجع مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 78ر3 % ، بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 76ر3 %.
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