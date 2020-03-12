«ليف» تتيح للعملاء الاطلاع على تقييم «الاتحاد الائتمانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتعاون «ليف» (Liv.)، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، مع «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لتمكين عملائها من الاطلاع بسهولة على تقييمهم الائتماني الصادر عن الشركة؛ حيث يمكنهم الحصول عليه مباشرة بمجرد الضغط على خيار «التقييم الائتماني» في التطبيق.

ويعد التقييم الائتماني الذي تصدره الشركة، أول نظام للتقييم الائتماني في الإمارات؛ حيث تم تطويره حصرياً لتقييم القدرة والأهلية والجدارة الائتمانية للأفراد والشركات؛ وذلك بناءً على سلوكهم السابق في تسديد التزاماتهم المالية. ويصدر التقييم الائتماني على شكل رقم مكون من ثلاث خانات يراوح بين 300 إلى 900؛ حيث يشير التقييم المنخفض إلى مخاطر مرتفعة واحتمالية العجز عن سداد الالتزامات المالية في مواعيدها، ويتوفر التقييم الائتماني لجميع عملاء المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

سبل جديدة

قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مجدداً مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتمكين عملاء Liv. من الاطلاع على تقييمهم الائتماني مباشرة عبر التطبيق، الأمر الذي يساعد عملاءنا من جيل الألفية و«الجيل زد» في المحافظة على تقييم ائتماني جيد، وبقاعدة عملائها التي تضم 350 ألف عميل، سرعان ما رسخت Liv. مكانتها كبنك مفضل للعملاء في أوساط الأجيال الجديدة، ولهذا نلتزم باستكشاف سبل جديدة لمساعدتهم على تحقيق المزيد من أهدافهم ومواصلة إدارة أموالهم بكفاءة عالية».