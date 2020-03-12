شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالقابضة للقطن والغزل: 100 مليار جنيه أصول جاهزة للبيع والاستغلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن قيمة الأصول التي تم حصرها وجارٍ بيعها واستثمارها مع القطاع الخاص تقدر بما يزد على 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي يتم قبل البيع مباشرة في المزادات، من خلال الجهات المختصة .

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه بالفعل تم حصر جميع الأصول بشكل كامل ودقيق وشامل على مستويات الشركات كلها، وبالفعل تم الرفع المساحى لبعضها، وتصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه، أغلبها أراضٍ ومبانٍ، لافتا إلى أنها جاهزة للاستغلال وبالفعل تم استغلال بعضها مع شركات القطاع الخاص .

وحول مساحة تلك الأراضي الجاهزة للبيع والتي كانت عبارة عن محالج قديمة أشار المصدر إلى أنها تبلغ حوالى 1.4 مليون متر مربع، قيمتها تتعدى 32 مليار جنيه، معتبرًا أن المبلغ كافٍ للقيام بعمليات تطوير كل الشركات بتكلفة 21 مليار جنيه وسداد جزء من المديونيات على الشركة، والتي بالفعل تم مبادلة عدد من قطع الأراضي لسداد مديونية بنك الاستثمار القومي .

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أوضح أنه سيتم طرح عدد من قطع الأراضي قريبًا للبيع في مناطق مميزة بعدد من المحافظات .

وكان مجلس النواب وافق على القانون، الذى يسمح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مختلف الجهات، وهو القانون الذي يهدف إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلاً عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدى الغير.