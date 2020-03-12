شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات الصحية: مصانع الخلاطات تسعى لزيادة المكون المحلى لـ85% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أيمن الفخراني رئيس شعبة الأدوات الصحية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الحالية بالأسواق المصرية نتيجة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المنتجات متاحة بالأسواق سواء محلية أو مستوردة ولم يحدث عليها أي تأثر وإذا كان هناك محاولات للزيادة فهي من التجار.

وأوضح الفخراني في تصريحات خاصة، أن الشعبة تستهدف إدخال القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية للصناعة، لافتًا إلى أن الشعبة تضم مصانع تعمل في قطاع صناعة خلاطات المياه والحنفيات والأحواض الاستاليس وغيرها.

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وكشف الفخراني لـ"الخليج 365"، عن أن حجم استيراد خلطات المياه تراجع بنحو 60% بسبب قرارات ضبط الاستيراد، بعد أن كانت تسجل 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاتجاه الفترة المقبلة هو التوسع في إنشاء مصانع بهذا القطاع في مصر.

وأكد الفخرانى أن نسب المكون المحلى فى صناعة الخلاطات "خلاطات المياه" تتراوح ما بين 40 إلى 65%، فيما تقوم يعض المصانع حاليًا بمساعٍ لزيادة نسب المكون المحلى لـ85%.

وأشار إلى أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، فى ظل معاناة كبيرة فى الدخول للحصول على نصيب فى العقود الحكومية.