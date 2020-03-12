شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 200 فلس، ثم ارتفع مسجلا مستوى215 فلس، الا انه تراجع ليغلق عند نفس سعر الفتح، الذي يعد ايضا أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وهو ما يشير الى الضغوط البيعية التي يتعرض لها السهم، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 195.0 بينما مستوى المقاومة هو 210.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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