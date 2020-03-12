شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يواجه مقاومة هامة -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم امس الأربعاء عند مستوى 289 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 295 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع تراجع السهم مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 270 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 283.0 بينما مستوى المقاومة هو 291.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يواجه مقاومة هامة -تحليل صباحي- 12-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.