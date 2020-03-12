شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 124 فلس، في ظل استمرار تراجع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 133 فلس، مما يشير الى حالة التشاؤم التي تسيطر على المتداولين وامكانية وصول السهم لمستوى الدعم 117 فلس كمستوى اول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 135 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 122 بينما مستوى المقاومة هو 126 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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